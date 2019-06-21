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В Липецке осудят мужчину, закопавшего новорожденную девочку на кладбище домашних животных. Об этом сообщил
Следствием установлено, что в один из дней с середины ноября по начало декабря 2018 года обвиняемый по неосторожности уронил малолетнюю дочь на бетонный пол. В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался. Скрыв смерть дочери, родители уехали из Липецка.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 стать 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время в отношении матери возбуждено уголовное дело по части 1 статьи.
Кроме того, прокурор потребовал ограничить мать в родительских правах в отношении троих малолетних детей и взыскать с нее алименты.
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