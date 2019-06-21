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В Коврове мужчину осудили за дачу взятки инспектору, сообщил
Установлено, что в начале марта 2019 года в районе деревни Ильино 44-летний мужчина ехал на автомобиле МАЗ с полуприцепом, на который без разрешения установил оборудование для перевозки пиломатериалов.
Изменения конструкции полуприцепа выявил инспектор ГИБДД.
Чтобы нарушителя не привлекли к административной ответственности и не поместили транспорт на временную стоянку, он попытался передать сотруднику тысячу рублей. Тот от денег отказался, а мужчину задержали.
Суд назначил мужчине 30 тысяч рублей штрафа.
Приговор в законную силу не вступил.
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