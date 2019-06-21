В Калуге в сгоревшем доме обнаружили труп

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В пятницу, 21 июня, в Калуге на улице Заречной загорелся дом. Об этом сообщила
По предварительным данным, пожар произошел в заброшенном строении и распространился на соседний жилой деревянный дом. В нем проживала молодая семья.
«Сквозь сон они почувствовали запах горения, быстро взяли спящего ребенка и уехали к родственникам. Вред здоровью данным гражданам не причинен, однако их жилой дом в результате пожара уничтожен», — рассказали следователи.
В сгоревшем доме обнаружили тело погибшего человека. Его личность устанавливается.
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