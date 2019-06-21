Тамбовчан предупредили об аномальной жаре

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С 22 по 26 июня в Тамбовской области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов, сообщил
Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.
Также возможны нарушения в работе железнодорожного транспорта.
Местным жителям напомнили, что в области объявлен наивысший класс пожарной опасности. В связи с этим в лесах запрещено нахождение людей и въезд транспорта за исключением мест, предоставленных под культурно-оздоровительные цели.
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