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11:01, 21 июня 2019 40
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Роспотребнадзор запретил купаться на трех пляжах Тамбова

Роспотребнадзор запретил купаться на трех пляжах Тамбова

В Тамбове проверили городские пляжи, сообщил сайт горадминистрации.

Специалисты проверяли необходимое оборудование на спасательных пунктах, наличие информационных стендов. Также оценивался уровень воды.

По результатам обследования для купания из-за изменения рельефа дна закрыли четыре пляжа: «Пригородный», «Дружба», «Лагуна», «Детский»

Этот запрет будет действовать с 21 июня до тех пор, пока уровень воды, пониженный из-за ремонта плотины, не придет в норму.

«В настоящее время ремонтные работы на гидроузле уже завершены, прежний уровень воды восстановится в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор запретил купание на пляжах «Олимпийский», «Парус», «Ласковский». На местах поручили установить соответствующие таблички.

В настоящее время для купания открыты четыре пляжа: в районе Кривого моста — «Изумрудный», «Спортивный», «Дачный», в Пригордном лесу — «Эльдорадо».


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