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В четверг, 20 июня, в 13:30, очевидцы засняли на видео смерч около Новомичуринска, пишет издательство «
«Сначала мы подумали, что-то горит в поле, Присмотрелись, а это вихрь», — рассказала Дарья.
Справка
Смерч— атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.