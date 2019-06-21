На реке в Тамбове утонул мужчина

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В пятницу, 21 июня, в Тамбове утонул мужчина. Он купался на одном из городских пляжей в районе улицы Набережной на реке Цне, сообщил
В воде он почувствовал недомогание и не смог самостоятельно выбраться на берег.
Тело мужчины достали из воды водолазы.
По данному факту следователи организовали проверку.
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