На пожаре в тульском доме пострадал человек

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В ночь на пятницу, 21 июня, на улице Октябрьская в Туле загорелся дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пожарные потушили возгорание в 3:20. В результате произошедшего пострадал человек.
По данным МЧС, комната размером четыре на четыре метра выгорела полностью.
Для ликвидации последствий привлекалось 14 человек и четыре единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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