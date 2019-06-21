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Липчанка перевела почти миллион рублей мошенникам. Об этом сообщила
56-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что в сентябре 2018 года она решила заказать через интернет таблетки за четыре тысячи рублей.
Спустя некоторое время потерпевшей на телефон позвонил мужчина и сообщил, что таблетки, которые она принимала, нанесли вред ее здоровью и ей полагается компенсация. Женщина поверила его словам, так как ей действительно пришлось перенести экстренную операцию.
Для получения «компенсации» потерпевшая перечислила деньги на банковскую карту мошеннику. Необходимость перечисления средств объяснялась оплатой искового заявления и госпошлины и услуг адвоката.
В общей сложности женщина перечислила неизвестным денежные средства на сумму более 900 тысяч рублей. После получения средств незнакомец перестал выходить на связь.
Полицейские принимают меры по установлению виновников произошедшего.
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