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В пятницу, 21 июня, из-за жары в Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщил
По данным синоптиков, потенциально опасную погоду представляет высокая температура и пожароопасность.
Период метеопредупреждения продлится до 19:00 субботы, 22 июня.
В Московской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности пятого класса.
Отметим, «желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности. «Красный» и «оранжевый» уровни предполагают разрушения и стихийные бедствия.
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