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16:13, 21 июня 2019 864
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Дождь и жара. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу

Дождь и жара. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу

В субботу, 22 июня, в Рязанской области ожидаются дождь и жара. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, днем местами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем +28, +33 градусов.


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2 часа назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

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