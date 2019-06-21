Дождь и жара. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 22 июня, в Рязанской области ожидаются дождь и жара. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, днем местами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем +28, +33 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа реке в Тамбове утонул мужчина
|
cледующая новость →В Сараевском районе погибли 2500 свиней
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.