Безработный туляк украл две иконы

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В Чернском районе Тульской области задержали мужчину, укравшего две иконы. Об этом сообщила
По предварительным данным, похититель знал, что владелец дачного дома в одной из деревень длительное время отсутствует.
Разбив окно, он проник внутрь помещения и забрал иконы, чтобы продать. Нанесенный ущерб составил 20 тысяч рублей.
Кроме того, предположительно, с корыстным умыслом подозреваемый совершил и ряд других краж из домов и дач в Чернском районе.
Полицейским удалось поймать 48-летнего неработающего мужчину.
Похищенное обнаружено и изъято.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
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