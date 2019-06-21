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15:56, 21 июня 2019 472
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Безработный туляк украл две иконы

Безработный туляк украл две иконы

В Чернском районе Тульской области задержали мужчину, укравшего две иконы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, похититель знал, что владелец дачного дома в одной из деревень длительное время отсутствует.

Разбив окно, он проник внутрь помещения и забрал иконы, чтобы продать. Нанесенный ущерб составил 20 тысяч рублей.

Кроме того, предположительно, с корыстным умыслом подозреваемый совершил и ряд других краж из домов и дач в Чернском районе.

Полицейским удалось поймать 48-летнего неработающего мужчину.

Похищенное обнаружено и изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».


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