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Фото: Pixabay.com
В тамбовской столовой обокрали женщину. Об этом
У 29-летней женщины из столовой на улице Пензенской пропала сумочка с шестью тысячами рублей. Оперативники посмотрели записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелй и выяснили, что к краже причастен мужчина 1970 года рождения. Он признался.
Злоумышленник успел потратить часть денег. В полиции уточнили, что ранее он совершал похожие кражи.
На тамбовчанина завелиу головное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК («Кража»).
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