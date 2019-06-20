В тамбовском селе неизвестный сбил двоих пешеходов и скрылся

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В селе Изосимово Мичуринского района неизвестный сбил двоих пешеходов и скрылся. Об этом
Авария произошла в среду, 19 июня, в 22:30 на участке пожарного проезда от улицы Советской к улице Октябрьской. Неустановленный водитель сбил мужчину 1963 года рождения и женщину 1973 года рождения, которые шли по обочине навстречу движению транспорта.
Пострадавших госпитализировали. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Полиция ищет водителя.
Фото пресс-службы тамбовского УМВД
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