В тамбовском поселке 12-летний мальчик на мотоцикле сбил велосипедистку

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В тамбовском поселке Новая Ляда 12-летний мальчик на мотоцикле сбил велосипедистку. Об этом
Авария произошла в среду, 19 июня, в 15:40 на улице Дружбы в районе дома №27. Юноша на кроссовом мотоцикле сбил женщину 1963 года рождения. Отмечается, что она ехала на велосипеде по «встречке».
Подростка госпитализировали с многочисленными травмами. Женщина также попала в больницу.
Фото с
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