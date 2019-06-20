Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:49, 20 июня 2019 169
 0    0

В тамбовском поселке 12-летний мальчик на мотоцикле сбил велосипедистку

В тамбовском поселке 12-летний мальчик на мотоцикле сбил велосипедистку

В тамбовском поселке Новая Ляда 12-летний мальчик на мотоцикле сбил велосипедистку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 19 июня, в 15:40 на улице Дружбы в районе дома №27. Юноша на кроссовом мотоцикле сбил женщину 1963 года рождения. Отмечается, что она ехала на велосипеде по «встречке».

Подростка госпитализировали с многочисленными травмами. Женщина также попала в больницу.

Фото с сайта Тамбовского УМВД


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе? 4

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 351
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 20 680
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
18:37, 17 июня 2019 12 967
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 112
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 679
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум