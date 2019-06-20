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8:21, 20 июня 2019 1 008
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В России могут ввести новый штраф для водителей — СМИ

В России могут ввести новый штраф для водителей — СМИ

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Его придется выплачивать тем, кто пользуется платной дорогой, не заплатив, пишет «Парламентская газета».

Штраф составит две с половиной тысячи рублей.

Платные дороги хотят сделать более свободными за счет введения постоплаты. Сейчас водителя платят на специальных пунктах, которые, как отмечает издание, стоят дорого и компенсируются за счет повышенного тарифа на проезд.

Инициативу рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Сейчас в России платные дороги общей протяженностью более 1,3 тысячи километров действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.


© RZN.info

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