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12:01, 20 июня 2019 145
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В Москве началась прямая линия с Владимиром Путиным

В Москве началась прямая линия с Владимиром Путиным

В четверг, 20 июня, в Москве началась прямая линия с Владимиром Путиным. Она стартовала в 12:00.

Президент России в прямом эфире отвечает на вопросы россиян.

Как пишет ТАСС, можно бесплатно дозвониться до единого центра обработки сообщений по номеру 8-800-200-40-40.

Позвонить из-за границы можно по телефонам +7-495-539-40-40, +7-499-550-40-40.

В виде СМС или ММС вопросы принимаются только с телефонов российских операторов на номер 0-40-40, их можно отправить бесплатно.

Объем сообщения не должен превышать 70 знаков, обращения принимаются только на русском языке.

Также обратиться к главе государства можно через мобильное приложение «Москва — Путину» или сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Обращения принимаются и от пользователей «Одноклассников» и «ВКонтакте». Официальные группы в соцсетях — ok.ru/moskvaputinu и vk.com/moskvaputinu.

Вопросы принимаются до конца эфира.

Спецпрограмма прямая линия с Владимиром Путиным выходит в 17-й раз.

Согласно последним данным, число вопросов превысило 1,5 млн.

Передача начнется в эфире телеканалов «Россия-24», «Россия-1», НТВ, ОТР, «Мир», а также Первого канала, радиостанций «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».


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