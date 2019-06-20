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В четверг, 20 июня, в Москве началась прямая линия с Владимиром Путиным. Она стартовала в 12:00.
Президент России в прямом эфире отвечает на вопросы россиян.
Как пишет ТАСС, можно бесплатно дозвониться до единого центра обработки сообщений по номеру 8-800-200-40-40.
Позвонить из-за границы можно по телефонам +7-495-539-40-40, +7-499-550-40-40.
В виде СМС или ММС вопросы принимаются только с телефонов российских операторов на номер 0-40-40, их можно отправить бесплатно.
Объем сообщения не должен превышать 70 знаков, обращения принимаются только на русском языке.
Также обратиться к главе государства можно через мобильное приложение «Москва — Путину» или сайт
Обращения принимаются и от пользователей «Одноклассников» и «ВКонтакте». Официальные группы в соцсетях —
Вопросы принимаются до конца эфира.
Спецпрограмма прямая линия с Владимиром Путиным выходит в 17-й раз.
Согласно последним данным, число вопросов превысило 1,5 млн.
Передача начнется в эфире телеканалов «Россия-24», «Россия-1», НТВ, ОТР, «Мир», а также Первого канала, радиостанций «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
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