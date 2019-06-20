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15:36, 20 июня 2019 233
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В липецком селе незаконно добывали песок

В липецком селе незаконно добывали песок

В липецком селе Малей незаконно добывали песок. Об этом сообщила областная прокуратура.

Проверка установила, что 8 мая четверо липчан при помощи погрузчика и «КамАЗов» добывали песок на участке в 600 метрах северо-восточнее окраины села.

На нарушителей завели дела по части 1 статьи 7.3. КоАП («Пользование недрами без разрешения (лицензии»). Эта статья предусматривает штраф для граждан штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.


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