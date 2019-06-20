В Ковровском доме-интернате мужчина забил собутыльника тростью из-за будильника

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Фото: Pixabay.com
В Ковровском доме-интернате мужчина забил собутыльника металлической тростью. Злоумышленник напал на 73-летнего приятеля, обвинив его в краже будильника,
Этот случай произошел в январе в вечернее время. На следующее утро работники дома-интерната нашли у пострадавшего кровоподтеки, его оправили в больницу. Мужчине произвели трепанацию черепа, через несколько дней он умер.
На 65-летнего злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Уумышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Он признал вину.
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