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В Калуге рядом с жилыми домами нашли «тайники» с героином. Об этом
Оперативники изъяли 1,93 и 1,58 грамма наркотиков. По подозрению в распространении запрещенных веществ задержали 18-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Дома у него обнаружили около 66 граммов героина.
На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 УК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и частями 3 и 4 статьи 228.1 УК («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Подозреваемого арестовали.
Фото с сайта калужского УМВД
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