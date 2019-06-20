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10:16, 20 июня 2019 106
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В Калуге рядом с жилыми домами нашли «тайники» с героином

В Калуге рядом с жилыми домами нашли «тайники» с героином

В Калуге рядом с жилыми домами нашли «тайники» с героином. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники изъяли 1,93 и 1,58 грамма наркотиков. По подозрению в распространении запрещенных веществ задержали 18-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Дома у него обнаружили около 66 граммов героина.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 УК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и частями 3 и 4 статьи 228.1 УК («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подозреваемого арестовали.

Фото с сайта калужского УМВД


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