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Фото: Pixabay.com
Туляк украл виски и ликер из супермаркета. Об этом
В полицию обратился замдиректора продуктового супермаркета на Одоевском шоссе. Он рассказал об исчезновении бутылок виски из торгового зала.
Участковый установил, что к преступлению причастен ранее судимый 19-летний житель Тёпло-Огаревского района. Как оказалось, он также украл из магазина четыре бутылки ликера.
Полиция проводит проверку.
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