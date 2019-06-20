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16:49, 20 июня 2019 233
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Туляк украл виски и ликер из супермаркета

Туляк украл виски и ликер из супермаркета

Фото: Pixabay.com

Туляк украл виски и ликер из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился замдиректора продуктового супермаркета на Одоевском шоссе. Он рассказал об исчезновении бутылок виски из торгового зала.

Участковый установил, что к преступлению причастен ранее судимый 19-летний житель Тёпло-Огаревского района. Как оказалось, он также украл из магазина четыре бутылки ликера.

Полиция проводит проверку.


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