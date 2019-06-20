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Туляк ударил полицейского наручником в глаз. Об этом
По версии следствия, вечером 15 июня в садовом товариществе «Ручеек» (Заокский район) оперативники задержали мужчину за нарушения правил обращения с металлоломом и кражу в деревне Турино. Обвиняемый отказался пройти в служебную машину и ударил одного из полицейских частично застегнутыми на нем наручниками в глаз. У пострадавшего зафиксировали кровоподтек.
На 31-летнего туляка завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Обвиняемого арестовали.
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