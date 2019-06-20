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16:26, 20 июня 2019 119
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Тульский поставщик медоборудования пойдет под суд за взятку

Тульский поставщик медоборудования пойдет под суд за взятку

Фото: Pixabay.com

Тульский поставщик медоборудования пойдет под суд за взятку. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

С 25 апреля по 1 ноября 2018 года предприниматель поставлял в учреждения здравоохранения медоборудование и комплектующие к нему. Следователи выяснили, что он регулярно перечислял деньги врио директора ГУ ТО «Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения» за оказание «общего покровительства предпринимательской деятельности». Всего он перевел 185 тысяч рублей.

На бизнесмена завели дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК («Дача взятки должностному лицу в крупном размере»).


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