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Фото: Pixabay.com
Тульский поставщик медоборудования пойдет под суд за взятку. Об этом
С 25 апреля по 1 ноября 2018 года предприниматель поставлял в учреждения здравоохранения медоборудование и комплектующие к нему. Следователи выяснили, что он регулярно перечислял деньги врио директора ГУ ТО «Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения» за оказание «общего покровительства предпринимательской деятельности». Всего он перевел 185 тысяч рублей.
На бизнесмена завели дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК («Дача взятки должностному лицу в крупном размере»).
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