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Фото: Pixabay.com
Тульская прокуратура нашла нарушения в развлекательном центре, где получил травму ребенок. Об этом
19 мая девочка 2015 года рождения травмировала ногу на скалодроме «Вулкан» в детском развлекательном центре «Хлоп-Топ». Ребенку потребовалась помощь медиков.
Согласно документам, на скалодроме могут развлекаться дети от 6 до 14 лет весом не более 55 килограммов.
В адрес гендиректора ООО «Восьмой континент», которому принадлежит скалодром, внесли представление.
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