Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей девушки из Екатеринбурга

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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей Алисы Исмайловой из Екатеринбурга. Информацию опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «
В последний раз девушку видели 15 июня, она может находиться в любом регионе.
Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы до плеч, глаза карие.
Была одета: зеленая футболка с принтом, черные узкие джинсы, ярко-розовые кроссовки, очки.
С собой: черный рюкзак, сумка на поясе.
Всех, кто что-нибудь знает о пропавшей, просят звонить по телелефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.