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Фото: Pixabay.com
Пожилой калужанин более суток блуждал по лесу. Он потерялся 17 июня,
82-летний мужчина вместе со своего супругой приехал в лес. Он ушел собирать ягоды, а 81-летняя женщина осталась в машине. Через час калужанин вернулся за водой и пожаловался на плохое самочувствие. Несмотря на это, пенсионер опять пошел в лес.
Ближе к обеду женщина позвонила супругу, но тот не отвечал. Тогда она обратилась к родственникам и в полицию. Оперативники доставили ее вместе с машиной домой.
Полицейские вместе с сотрудниками экстренных служб и волонтерами до ночи искали потерявшегося.
Утром пенсионера стали искать с мегафонами, специальными шумовыми и световыми сигналами. Примерно в 17:30 жена пенсионера сообщила о его возвращении.
Мужчина пояснил, что потерял сознание и пришел в себя, когда в лесу было темно.
«Пенсионер сорвал листья папоротника и сделал из них подстилку, на которую лег, — рассказали в полиции. — Проснулся он утром от звуков, исходивших, с его слов, от кабанов или других диких животных».
Пожилой калужанин смог найти проселочную дорогу, по которой вышел к людям.
«В настоящее время состояние здоровья пенсионера в норме», — добавили полицейские.
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