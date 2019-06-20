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Фото: Pixabay.com
Калужская прокуратура завела уголовное дело после массовой гибели рыбы в реке Протва. Об этом
Проверка показала, что рыба погибла из-за недостатка кислорода «ввиду резкого уменьшения уровня воды в водном объекте». Это вызвали работы, которые проводили на плотине выше по течению.
Прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 250 УК («Загрязнение вод»).
«С целью привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», — отметили в надзорном органе.
Проводится расследование.
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