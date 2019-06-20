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Фото: Pixabay.com
Калужанка два года незаконно получила компенсацию на дрова. Об этом
30-летняя горожанка в 2018 и 2019 годах предоставляла в органы соцзащиты справки о пользовании печным отоплением. Согласно региональным нормативным актам, ей компенсировали семь тысяч рублей.
Вместе с тем, участковый установил, что дом женщины нежилой. По словам соседей, семья переехала несколько лет назад.
На калужанку завели уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК («Мошенничество при получении выплат»). Ей грозит до двух лет ограничения свободы или до двух лет принудительных работ.
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