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15:03, 20 июня 2019 73
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Двое жителей Коврова пытались украсть батареи, один из них уснул на месте

Двое жителей Коврова пытались украсть батареи, один из них уснул на месте

Двое жителей Коврова пытались украсть батареи, один из них уснул на месте. Об этом сообщила пресс-служба владимирского УМВД.

Полицейским позвонили и рассказали, что кто-то обворовал заброшенное здание. Оперативники приехали на место и нашли в одной из комнат спящего мужчину. Как оказалось, он вместе приятелем решил украсть батареи.

«Пока один из подозреваемых отправился сдавать похищенное в скупку, второй, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уснул на месте преступления», — уточнили в полиции.

Второго фигуранта задержали.

На мужчин 37 и 43 лет завели уголовное дело статье 158 УК («Кража»). Полицейские проверяют их причастность к другим преступлениям.


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