RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Двое жителей Коврова пытались украсть батареи, один из них уснул на месте. Об этом
Полицейским позвонили и рассказали, что кто-то обворовал заброшенное здание. Оперативники приехали на место и нашли в одной из комнат спящего мужчину. Как оказалось, он вместе приятелем решил украсть батареи.
«Пока один из подозреваемых отправился сдавать похищенное в скупку, второй, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уснул на месте преступления», — уточнили в полиции.
Второго фигуранта задержали.
На мужчин 37 и 43 лет завели уголовное дело статье 158 УК («Кража»). Полицейские проверяют их причастность к другим преступлениям.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В транспортной полиции Рязани сменился начальник
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.