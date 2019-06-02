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20:08, 2 июня 2019 111
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В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Богдановиче Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире. Еще один попал в больницу, сообщили в региональном следкоме.

Представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова уточнила РИА Новости, что родители уехали со старшим ребенком на соревнования. С детьми осталась их 12-летняя сестра. Она выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь и осталась жива.

Также спасатели нашли тело пожилого мужчины, который проживал в квартире этажом выше. Предварительно, он умер из-за отравления угарным газом.

Из подъезда, где был пожар, эвакуировали 23 человека.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».


© RZN.info

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