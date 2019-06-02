В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Богдановиче Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире. Еще один попал в больницу, сообщили в региональном следкоме.
Представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова уточнила
Также спасатели нашли тело пожилого мужчины, который проживал в квартире этажом выше. Предварительно, он умер из-за отравления угарным газом.
Из подъезда, где был пожар, эвакуировали 23 человека.
Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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