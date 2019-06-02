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15:51, 2 июня 2019 369
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В Рязани три дня подряд будут отключать свет

В Рязани три дня подряд будут отключать свет

Фото: Pixabay.com

В Рязани три дня подряд, с 3 по 5 июня, будут отключать свет. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за работ на воздушной линии 3 июня с 10:00 до 15:00 электричества не будет по адресам:

  • улица Ленпоселок, дома с 1 по 31;
  • улица Дорожная, дома с 2 по 41;
  • улица Советская, дома 30-а.

4 и 5 июня с 6:00 до 22:00 свет отключат по адресам:

  • улица Полевая, дома 33, 35, 37;
  • улица Озерная, дом 1

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