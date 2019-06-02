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В Китае показали бюджетную версию Volkswagen Teramont X. Об этом написал интернет-портал
Старт продаж модели состоялся 28 мая, но сейчас у дилеров имеются только топовые комплектации Teramont X. Самая дешевая модификация кросс-купе обойдется покупателям в три миллиона рублей.
За эти деньги автомобиль оборудован 2,0-литровым мотором и передним приводом.
При этом список оснащения модели весьма впечатляет: кнопка запуска двигателя, электронный ручной тормоз, цифровая «приборка», мультимедийный комплекс с большим тачскрином, камера заднего вида, кожаная отделка салона и легкосплавные колесные диски на 20 дюймов.
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