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В воскресенье, 2 июня, в аварии с автобусом под Ростовом-на-Дону пострадали 15 человек. Трое из них — дети, передает РИА Новости.
ДТП произошло примерно в 13:30 на на 1049 километре трассы М-4 «Дон». Автобус врезался в грузовик MAN, который пропускал пешеходов на переходе. После этого автобус столкнулся по касательной со стоявшими Kia Rio и грузовиком Renault.
Четверо пострадавших отказались от госпитализации. Остальные попали в больницу.
Фото ГУОБДД МВД России
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.