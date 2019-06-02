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19:05, 2 июня 2019 334
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Более 140 школьников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок и телефонов

Более 140 школьников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок и телефонов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во время сдачи первых ЕГЭ из кабинетов из-за шпаргалок и телефонов удалили 141 школьника. Повторно сдать экзамен они смогут в следующем году, сообщили в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. Участники ЕГЭ уже сдали экзамены по географии, литературе, истории, химии, базовой и профильной математике. Чаще всего нарушители используют шпаргалки (удалили 56 человек) и телефоны (удалили 58 человек). В одном регионе зафиксировали случай, когда организаторы помогали выпускникам.

Результаты нарушителей аннулировали.

Отмечается, что специалисты продолжают анализировать видеозаписи прошедших экзаменов. Также продолжает работать «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104-68-38, по которому можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменов.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах выпускница умерла на ЕГЭ по математике.


© RZN.info

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