Более 140 школьников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок и телефонов

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Во время сдачи первых ЕГЭ из кабинетов из-за шпаргалок и телефонов удалили 141 школьника. Повторно сдать экзамен они смогут в следующем году, сообщили в Рособрнадзоре.
Основной период ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. Участники ЕГЭ уже сдали экзамены по географии, литературе, истории, химии, базовой и профильной математике. Чаще всего нарушители используют шпаргалки (удалили 56 человек) и телефоны (удалили 58 человек). В одном регионе зафиксировали случай, когда организаторы помогали выпускникам.
Результаты нарушителей аннулировали.
Отмечается, что специалисты продолжают анализировать видеозаписи прошедших экзаменов. Также продолжает работать «телефон доверия ЕГЭ»
Ранее сообщалось, что в Чебоксарах выпускница
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