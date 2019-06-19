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Фото: Pixabay.com
Жительница Мичуринска угрожала зарезать приятеля. Об этом
Около одного из домов на улице Октябрьской пьяная 41-летняя женщина с ножом в руке угрожала убить 33-летнего мужчину. Злоумышленницу задержали, у нее изъяли нож.
На тамбовчанку завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).
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