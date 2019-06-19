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Фото: Pixabay.com
Житель Коврова «угнал» у себя машину, чтобы помочь другу. Об этом
24-летний мужчина обратился с заявлением об угоне Opel Astra. По его словам, машина пропала из гаража ночью.
Проверка показала, что накануне товарищ заявителя взял автомобиль. Он не выполнил требования автоинспекторов об остановке. За нарушителем устроили погоню, но поймать его не смогли. Владелец обратился к полицейским, чтобы помочь другу избежать ответственности.
В результате на мужчину завели дело по части 1 статьи 309 УК («Ложный донос»). Ему грозит штраф до 120 тысяч рублей.
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