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15:41, 19 июня 2019 802
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Житель Коврова «угнал» у себя машину, чтобы помочь другу

Житель Коврова «угнал» у себя машину, чтобы помочь другу

Фото: Pixabay.com

Житель Коврова «угнал» у себя машину, чтобы помочь другу. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

24-летний мужчина обратился с заявлением об угоне Opel Astra. По его словам, машина пропала из гаража ночью.

Проверка показала, что накануне товарищ заявителя взял автомобиль. Он не выполнил требования автоинспекторов об остановке. За нарушителем устроили погоню, но поймать его не смогли. Владелец обратился к полицейским, чтобы помочь другу избежать ответственности.

В результате на мужчину завели дело по части 1 статьи 309 УК («Ложный донос»). Ему грозит штраф до 120 тысяч рублей.


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