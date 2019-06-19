За неделю в Рязанской области подешевели капуста и лук. Мониторинг цен

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За неделю, с 11 по 17 июня, в Рязанской области подешевели белокочанная капуста (на 17,8%) и репчатый лук (на 3,4%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Снижение цен также зафиксировали на куриное яйцо (1,9%), вермишель (0,7%), рис (0,5%), сахар-песок (0,2%).
Цены повысились на ряд овощей, яблоки, пшено, мороженую рыбу и молоко.
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