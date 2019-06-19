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Фото: Pixabay.com
Во Владимирской области девушка обокрала мать своего любовника. Об этом
В полицию обратилась 52-летняя жительница Муромского района. Из ее квартиры пропали 20 тысяч рублей. Как установили оперативники, к краже причастна сожительница сына потерпевшей.
20-летняя девушка из Нижегородской области призналась, что несколько месяцев назад взяла у любовника ключи от квартиры его родителей. Подозреваемая дождалась, пока дома никого не будет, и украла деньги. Злоумышленница потратила их.
На девушку завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ей грозит до шести лет тюрьмы.
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