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Фото: Pixabay.com
Владимирскую область на три дня накроет аномальная жара. Об этом
С 20 по 22 июня на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), на северо-западе и западе региона — высокая пожарная опасность (4 класс).
«При таких погодных условиях резко возрастают риски возникновения природных пожаров, происшествий на водных объектах, а также — ухудшается самочувствие у пожилых и хронически больных людей», — говорится в сообщении.
Жителям области напоминают о запрете на разведение костров в лесах и необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Владимирцам также не советуют долго гулять на улицах, заниматься физическими нагрузками и оставлять детей и животных в припаркованных машинах.
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