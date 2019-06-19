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Фото: Pixabay.com
В Туле кассир украла деньги с карты пенсионера. Об этом
62-летний житель Зареченского округа, предположительно, потерял банковскую карту. Ее нашла кассир одного из магазинов и сняла 1 600 рублей.
Полицейские нашли подозреваемую. 51-летняя подозреваемая признала вину.
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