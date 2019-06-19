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Фото: Pixabay.com
В Тульской области с автобуса «сняли» подозреваемого в четырех убийствах. Об этом
34-летнего мужчину объявили в федеральный розыск за совершение четырех убийств на территории Подмосковья и Карелии. Полицейских предупредили, что злоумышленник может ехать через Тулу на рейсовом междугороднем автобусе. Оперативники задержали его.
Мужчину отправили в Московскую область, чтобы установить «обстоятельства его преступной деятельности».
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