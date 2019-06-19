В Тамбовской области нашли участника банды, ограбившей и убившей троих липчан одиннадцать лет назад

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Тамбовской области нашли участника банды, которая ограбила и убила троих липчан одиннадцать лет назад. Об этом
В 2008 году в Липецкой области пятеро мужчин ограбили и убили троих местных жителей, а потом сожгли их дом. Оперативники нашли и задержали четверых подозреваемых. Пятый прятался у родственников в разных регионах. Его объявили в межгосударственный розыск.
В начале июня липецкие полицейские передали тамбовским коллегам сведения о возможном местонахождении мужчины. Оперативники искали его в течение четырех суток и обнаружили в одном из сел. Злоумышленника передали инициаторам розыска.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРемонт школы и строительство ФОКа. Аркадий Фомин посетил Клепиковский район
|
cледующая новость →Стрелявшему в рязанскую официантку мужчине вынесли приговор
RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.