В Рязанском районе лоб в лоб столкнулись два мотоциклиста без «прав». Фото

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером во вторник, 18 июня, в селе Мушковатово Рязанского района произошло ДТП. Примерно в 22:00 здесь лоб в лоб столкнулись мотоцикл и мопед, сообщила
По предварительной информации, 17-летний мотоциклист врезался в мопед под управлением 33-летнего рязанца, который ехал по «встречке».
В результате оба водителя и 15-летняя пассажирка мотоцикла получили травмы, с которыми их госпитализировали.
Выяснилось, что и молодой человек, и мужчина не имели «прав», также у них не было шлемов.
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