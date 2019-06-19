В Первомайском на девочку упали футбольные ворота

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В поселке Первомайский на семилетнюю девочку упали футбольные ворота. Об этом
По версии следствия, в один из дней мая брат и сестра играли на стадионе «Факел». На девочку упали переносные ворота для мини-футбола. Ребенок получил закрытый перелом бедренной кости.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК («Халатность»). Они устанавливают виновных.
Фото с сайта тамбовского СУ СКР
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