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Фото: Pixabay.com
В «Патриаршем саду» устроят выпускной бал для детей-сирот. Об этом
Торжество для воспитанников детдомов и интернатов организуют в четверг, 20 июня.
«В этом году ребят ждет прогулка по самому живописному месту областного центра с рассказом об истории города и яркой фотосессией среди цветов, фонтанов и лестничных маршей с белыми балясинами», — рассказали о программе организаторы.
Вечером для молодых людей будет дискотека с танцевальными флэшмобами.
В этом году выпускаются 54 человека. Больше всего выпускников в Карабановском (11 человек) и Покровском (9 человек) детдомах и Лухтоновской школе-интернате (10 человек). Выпускники есть в Собинском, Камешковском, Мелеховском, Ляховском и Муромском детских домах.
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