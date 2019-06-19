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Вечером во вторник, 18 июня, в центре Рязани горел павильон с шаурмой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании по адресу Первомайский проспект, 66 поступило в 20:19. На место выехали два расчета.
Огонь повредил фритюрницу, никто из людей не пострадал.
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