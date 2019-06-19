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14:55, 19 июня 2019 288
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Пятнадцать владимирских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов

Пятнадцать владимирских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов

Фото: Pixabay.com

Пятнадцать владимирских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов. Об этом в среду, 19 июня, сообщил сайт администрации области.

В регионе экзамен по русскому языку сдавали 5,6 тысячи человек. «Двойки» получили 0,4% участников ЕГЭ.

Наивысший результат — у выпускников владимирских школ №№№ 2, 8 и 33, ковровских гимназии №1 и школы №21, александровских гимназии №2 и школы №4, муромской школы №28, а также гимназии №17 города Петушки, Вольгинской школы (Петушинский район) и Уршельской школы (Гусь-Хрустальный район).

Кроме того, в области есть два «стобалльника» по физике, один — по математики профильного уровня и десять — по химии.

Результаты экзаменов выпускники могут узнать в своих личных кабинетах на портале ege.edu.ru.


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