RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На калужанина завели дело за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом
По версии следствия, во вторник, 18 июня, мужчина пытался передать инспектору 45 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности. Этот момент зафиксировали полицейские.
На 33-летнего горожанина завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).
Фото с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа неделю в Рязанской области подешевели капуста и лук. Мониторинг цен
|
cледующая новость →В Рязани назвали дату празднования Дня города
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.