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11:30, 19 июня 2019 84
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На калужанина завели дело за попытку дать взятку автоинспектору

На калужанина завели дело за попытку дать взятку автоинспектору

На калужанина завели дело за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По версии следствия, во вторник, 18 июня, мужчина пытался передать инспектору 45 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности. Этот момент зафиксировали полицейские.

На 33-летнего горожанина завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).

Фото с сайта СУ СКР по Калужской области


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