Липчанка перевела мошенникам почти на 500 тысяч рублей

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Фото: Pixabay.com
Мошенники обманули липчанку почти на 500 тысяч рублей. Об этом
53-летней женщине позвонили неизвестные и предложили компенсацию за некачественный товар, который она заказала в интернете в 2016 году. Липчанка поверила им и перевела через мобильное приложение на банковские счета 493 480 рублей.
Потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники проводят расследование.
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