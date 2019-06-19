RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Липецкого пенсионера поймали на махинациях с участком земли. Об этом
63-летний мужчина незаконно оформил в собственность участок, который был в распоряжении областного управления имущественных и земельных отношений. Он обращался в уполномоченные органы с фиктивными документами. Ущерб составил 650 тысяч рублей.
На липчанина завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до шести лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ полиции рассказали подробности аварии со сбитым подростком в Горроще
|
cледующая новость →Заключенному рязанской колонии передали мясо с амфетамином
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.